«Предлагали брать кредит, чтобы вложиться»: в Екатеринбурге финансовая пирамида обманула людей на 63,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-12T15:37:37+03:00

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В Екатеринбурге вынесли приговор Игорю Бутакову и Игорю Грехову – создателям «Русской Финансовой Компании», КПКГ «Сбережения» и «Клуба успешных людей», которые работали по принципу финансовых пирамид. Их судили на 4 и 3,5 лет в колонии общего режима, соответственно.

– Они совершали хищения с октября 2012 года по сентябрь 2014 года. Вкладчикам обещали быстрое обогащение, и даже выплачивали деньги из средств от новых финансовых поступлений, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Тем, у кого денег не было, предлагали взять кредит в банке. Их якобы брали на обслуживание. После этого с вкладчиками оформляли договоры займов, предполагавшие нереальные доходы – до 42% в год.

За два года преступники обманули более 160 горожан на сумму, превышающую 63,5 миллионов рублей. Большую часть средств осужденные забирали себе.

ИСТОЧНИК KP.RU