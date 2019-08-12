Модернизация вокзала Камышлов ведется с сохранением исторического облика здания

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-12T15:27:07+03:00

В настоящее время рабочие оштукатурили и покрасили фасад здания, заменили покрытие кровли. Фото: Владимир АНДРЕЕВ

Вокзал был построен в 1885 году в русско-византийском стиле

Изменить размер текста: A A

В пассажирских и технологических помещениях вокзала Камышлов завершены отделочные работы. Обновление ведется с максимальным сохранением архитектурного облика объекта (каменное двухэтажное здание 1885 года постройки, с элементами русско-византийского стиля). При этом в рамках ремонта предусмотрена полная модернизация технологической «начинки» и коммуникаций вокзала.

В настоящее время рабочие оштукатурили и покрасили фасад здания, заменили покрытие кровли. Выполнена декоративная штукатурка стен, уложены керамогранитные полы. В вестибюле здания восстановлены массивные резные двери. Приведены в первоначальный вид литые чугунные колонны. Оконные и дверные проемы усилили металлокаркасами, установили новые окна и двери. Смонтирована новая система отопления, установлены современные радиаторы. Обеспечены необходимые меры транспортной безопасности: внутри и по периметру здания размещены камеры видеонаблюдения. Оборудован пандус для маломобильных пассажиров. Предполагается, что основной этап обновления вокзала Камышлов завершится в конце августа. По его окончанию будет установлена наружная подсветка здания.

Работы по обновлению пассажирской инфраструктуры ведутся и на других объектах Свердловской железной дороги. Так, в Каменске-Уральском полностью обновлен фасад здания вокзала. Проводится модернизация инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории.

Продолжается капитальный ремонт здания вокзала на станции Верещагино. В прошлом году были обновлены билетные кассы, кассовый зал и зал ожидания. В настоящее время ведутся отделочные работы во внутренних технических помещениях.

До окончания летнего строительного сезона планируется завершить ремонт островных платформ на станциях Решеты, Оверята, Ишим, Юность-Комсомольская, Устье-Аха, провести обновление ряда остановочных пунктов и зданий пригородного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU