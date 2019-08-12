В Екатеринбурге на Уралмаше починят тротуар за 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-12T15:02:45+03:00

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В Екатеринбурге в центре Уралмаша власти города приняли решение отремонтировать тротуар на четной стороне улицы Уральских рабочих на отрезке от Кузнецова до Ильича. На все работы из городской казны выделено 4 миллиона рублей.

Ремонт проведут на одной из центральных улиц Уралмаша. Фото: Яндекс.Конструктор

В рамках работ будет отремонтирован тротуар с подпоркой в срок до средины сентября. Заявки принимались до 12 августа, а уже сегодня мэрия определит исполнителя работ, которому дадут месяц на все работы.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 4 000 885 рублей. В документе указано, что исполнитель должен будет нести ответственность по гарантийному ремонту в течение трех лет.

Начальная стоимость работ превышает 4 миллиона рублей. Фото: проектная документация

Авансирование работ не предусмотрено. Чиновники приняли решение о ремонте в начале лета. Ответственность за исполнением работ возложено на администрацию Орджоникидзевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU