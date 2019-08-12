2019-08-12T15:00:06+03:00
Общество

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому о необходимости вернуть безлимитный тариф в метро

Ранее в подземке увеличили стоимость проезда, а также ликвидировали скидку для большинства горожан
Маргарита МАХОНИНА
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К омбудсмену с жалобами обращались пенсионеры, которых лишили льготК омбудсмену с жалобами обращались пенсионеры, которых лишили льготФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уполномоченной по правам человека Свердловской области Татьяне Мерзляковой поступают жалобы от пенсионеров Екатеринбурга на новую систему тарифов в метро. Она обратилась к главе города Александру Высокинскому с просьбой вернуть безлимитный тариф на подземку для Е-карты.

– К омбудсмену приходили те, для кого использование городского транспорта связано с продолжением активной жизни в пенсионном возрасте, – рассказали в пресс-службе Уполномоченного. – Обращение написали 9 августа. Официального ответа пока не получили.

В пресс-службе администрации города обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, в мае 2019 года в метро подорожал проезд – с 28 рублей до 32. Также подземку исключили из списка тарифов для Е-карты, а большинство горожан остались без скидки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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