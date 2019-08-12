«Вагон без водителя летел на скорости 55 километров в час»: в Екатеринбурге из-за неуправляемого трамвая осудят 50-летнюю женщину
Перед судом предстанет 50-летняя жительница Екатеринбурга. Ранее она работала водителем трамвая № 26.
- 17 июля 2018 года в 13:10 он выдвинулся с конечной станции «Волгоградская». В 15:38 на остановке «Улица Блюхера» водитель обнаружила неисправность электронного регулятора, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Трамвай решили буксировать до станции «Шарташ». Однако, когда вагон находился на опасном участке - под уклоном, водитель покинул кабину без установки противооткатного башмака.
По словам Горелых, женщина не соединила должным образом штыри и шплинты, что привело к растормаживанию.
- Вагон летел без водителя со скоростью 55 километров в час, - добавил он. - Чудом обошлось без жертв. На перекрестке улиц Гагарина-Ленина вагон на большой скорости по стрелке повернул направо, после чего у дома № 91 наехал на стоявший трамвай. В его салоне находился пассажир, который получил серьезные травмы.
Во время расследования подозреваемая признала свою вину. До суда она обязана по вызову посещать полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU