2019-08-12T15:02:29+03:00
Общество

«Вагон без водителя летел на скорости 55 километров в час»: в Екатеринбурге из-за неуправляемого трамвая осудят 50-летнюю женщину

Из-за ее действий пострадал пассажир другого транспортного средства
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
До суда женщина находится дома, однако обязана являться по вызову в полициюДо суда женщина находится дома, однако обязана являться по вызову в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Перед судом предстанет 50-летняя жительница Екатеринбурга. Ранее она работала водителем трамвая № 26.

- 17 июля 2018 года в 13:10 он выдвинулся с конечной станции «Волгоградская». В 15:38 на остановке «Улица Блюхера» водитель обнаружила неисправность электронного регулятора, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Трамвай решили буксировать до станции «Шарташ». Однако, когда вагон находился на опасном участке - под уклоном, водитель покинул кабину без установки противооткатного башмака.

По словам Горелых, женщина не соединила должным образом штыри и шплинты, что привело к растормаживанию.

- Вагон летел без водителя со скоростью 55 километров в час, - добавил он. - Чудом обошлось без жертв. На перекрестке улиц Гагарина-Ленина вагон на большой скорости по стрелке повернул направо, после чего у дома № 91 наехал на стоявший трамвай. В его салоне находился пассажир, который получил серьезные травмы.

Во время расследования подозреваемая признала свою вину. До суда она обязана по вызову посещать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Организация Чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге будет стоить почти 30 миллионов
«Предлагали брать кредит, чтобы вложиться»: в Екатеринбурге финансовая пирамида обманула людей на 63,5 миллиона рублей
Модернизация вокзала Камышлов ведется с сохранением исторического облика здания
В Екатеринбурге на Уралмаше починят тротуар за 4 миллиона рублей
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому о необходимости вернуть безлимитный тариф в метро
Уральские спасатели получили новую технику для спасения лесов от пожаров
УБРиР повысит эффективность процесса выдачи кредитов с помощью Process Mining
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star
На Урал снова идут ливни, грозы и ураганный ветер: что делать
Уральского адвоката Бориса Искандаряна, который занимался защитой наркоторговцев, приговорили к 3,5 годам колонии