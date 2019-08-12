УБРиР повысит эффективность процесса выдачи кредитов с помощью Process Mining

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-12T14:33:04+03:00

Действия сотрудников во всех информационных системах теперь могут отслеживаться и оцениваться в режиме реального времени

Изменить размер текста: A A

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил проект внедрения SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку оптимизировать процесс выдачи кредитов физическим лицам, снизить нагрузку на сотрудников розничного блока и повысить качество обслуживания клиентов. Партнером по внедрению выступила ГК «РАМАКС».

Разработанные модель и витрины данных позволят сотрудникам ответственных подразделений банка ежедневно контролировать процесс выдачи кредитов: как комплексно, так и отдельных его участков. Действия сотрудников во всех используемых информационных системах могут отслеживаться и оцениваться в режиме реального времени. При необходимости руководители могут самостоятельно добавлять дополнительные разрезы анализа и принимать быстрые корректирующие действия на основе аналитики. Это значительно сократит риски, связанные с поздним обнаружением нежелательных ситуаций, и принесет дополнительный экономический эффект.

- Благодаря внедрению проекта мы оптимизировали трудозатраты, тем самым увеличив скорость процесса выдачи кредитов в целом, - рассказал директор департамента информационных технологий УБРиР Андрей Обухов. - С помощью SAP Process Mining by Celonis есть возможность увидеть отклонения от идеального сценария хода процесса и принять необходимые меры. Все это помогает нам в достижении главных целей - стать «цифровым банком № 1» в регионе и повысить уровень удовлетворенности клиентов услугами банка.

- Проект в УБРиР для нас не первый в банковской отрасли, поэтому мы хорошо понимаем, как с помощью Process Mining повысить конкурентоспособность наших заказчиков, - пояснил директор по развитию инновационных проектов ГК «РАМАКС» Леонид Чернявский. - Задача ГК «РАМАКС» - помочь настроить взаимодействие на каждом этапе сквозного процесса так, чтобы этот сложный механизм работал максимально эффективно. И неважно, проходит это взаимодействие между внутренними департаментами или ведется работа с внешними контрагентами, в каких именно системах протекает процесс и каково их количество.

- SAP Process Mining by Celonis - уникальное в своем роде решение, - отметил заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Горяйнов. - Оно позволяет в текущих процессах компании найти точки силы, открыть новые ресурсы для развития бизнеса. Ценность цифрового продукта - в возможности видеть реальные процессы, немедленно реагировать на внештатные ситуации и сокращать неэффективные операции. Пользу от использования SAP Process Mining by Celonis уже оценили крупные мировые и российские банки. Уверен, для УБРиР система тоже станет надежным партнером для развития бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU