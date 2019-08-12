Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-12T14:54:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Олег Терновой. Музыкант является представителем лейбла Black Star и победителем телепроекта «Песни» на ТНТ.

- Олег Терновой выступит на Дне города в Екатеринбурге. Время выступления мне пока не известно, - рассказала представитель артиста.

Ранее стало известно, что во время праздника на площади 1905 года выступит уральская группа «Чайф». Музыканты выступят на вечернем гала-концерте. В прошлом году на Дне города выступали Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль».

ИСТОЧНИК KP.RU