На Урал снова идут ливни, грозы и ураганный ветер: что делать
Во вторник, 13 августа, в Свердловской области вновь будет царить непогода. В связи с этим специалисты МЧС выступили с экстренным предупреждением к уральцам. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.
Спасатели не рекомендуют игнорировать информацию от синоптиков и принять к сведению несколько правил, необходимые к соблюдению для личной безопасности.
- Не стоит ходить в походы и за грибами в плохую погоду, а также планировать путешествия по воде.
- Ограничьте проведение работ на открытом пространстве.
- Перед уходом на работу закройте все окна и форточки.
- Не паркуйте машины возле деревьев и рекламных щитов.
- Строго соблюдайте правила дорожного движения.
- Во время непогоды на улице не прячьтесь под деревьями и некрепкими конструкциями.
- На трассе попытайтесь найти укрытие: сделайте остановку в придорожном кафе или на автозаправке.
- В случае возникновения ЧП звоните по единому телефону 101.
ИСТОЧНИК KP.RU