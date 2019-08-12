На Урал снова идут ливни, грозы и ураганный ветер: что делать

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-12T14:22:43+03:00

Во время непогоды лучше ограничить пребывание на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Во вторник, 13 августа, в Свердловской области вновь будет царить непогода. В связи с этим специалисты МЧС выступили с экстренным предупреждением к уральцам. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели не рекомендуют игнорировать информацию от синоптиков и принять к сведению несколько правил, необходимые к соблюдению для личной безопасности.

- Не стоит ходить в походы и за грибами в плохую погоду, а также планировать путешествия по воде.

- Ограничьте проведение работ на открытом пространстве.

- Перед уходом на работу закройте все окна и форточки.

- Не паркуйте машины возле деревьев и рекламных щитов.

- Строго соблюдайте правила дорожного движения.

- Во время непогоды на улице не прячьтесь под деревьями и некрепкими конструкциями.

- На трассе попытайтесь найти укрытие: сделайте остановку в придорожном кафе или на автозаправке.

- В случае возникновения ЧП звоните по единому телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU