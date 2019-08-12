Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Урал
Чиновник прилетел, чтобы провести закрытое совещание в Нижнем Тагиле
Сергей Шойгу посетит «Уралвагонзавод».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
На Урал прилетел Сергей Шойгу. О визите министра обороны России стало известно сегодня, 12 августа. Информацию «КП» - Екатеринбург» подтвердили источники в военных кругах. Сейчас высокопоставленный чиновник в Нижнем Тагиле.
Там Сергей Шойгу посетит «Уралвагонзавод». Он проведет закрытое совещание, посвященное проблемам гособоронзаказа.
В пресс-службе ЦВО информацию не комментируют.
ИСТОЧНИК KP.RU