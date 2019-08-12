2019-08-12T14:45:39+03:00
Общество

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Урал

Чиновник прилетел, чтобы провести закрытое совещание в Нижнем Тагиле
Юлия СТАЛИНА
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Сергей Шойгу посетит «Уралвагонзавод».Сергей Шойгу посетит «Уралвагонзавод».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Урал прилетел Сергей Шойгу. О визите министра обороны России стало известно сегодня, 12 августа. Информацию «КП» - Екатеринбург» подтвердили источники в военных кругах. Сейчас высокопоставленный чиновник в Нижнем Тагиле.

Там Сергей Шойгу посетит «Уралвагонзавод». Он проведет закрытое совещание, посвященное проблемам гособоронзаказа.

В пресс-службе ЦВО информацию не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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