Как выбрать вкусную дыню в августе: советы эксперта
Август - время урожая. Именно в этот месяц уральцы спешат полакомиться ягодами, грибами, свежим картофелем. Без сомнения, первые места в рейтинге лакомств в это время занимают арбуз и дыня.
К выбору последней нужно подходить с осторожностью. Несколько простых правил позволят выбрать вкусный и спелый плод, а также избежать неприятный последствий для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора поделились советами выбора дыни. О них пишет издание «Наша Газета».
- Дыню лучше покупать в крупном супермаркете: здесь продаются сертифицированные товары.
- Не стоит покупать дыню на обочинах трасс, так как они впитывают вредные вещества и тяжелые металлы.
- Плод должен быть целым, без пятен и трещин. Не стоит приобретать разрезанную дыню и не нужно просить резать ее при вас - в мякоть попадут бактерии, которые быстро испортят плод.
С уличных прилавков лучше дыню выбирать с особой осторожностьюФото: Михаил ФРОЛОВ
- Спелая дыня издает при щелчке глухой звук.
- При легком сдавливании хорошая дыня слегка пружинит. Если же плод напоминает твердый арбуз, значит, она не созрела.
По словам специалистов, важно не только правильно выбрать дыню, но и правильно ее съесть: нельзя оставлять в тепле разрезанный плод. Нельзя ее есть в сочетании с молочными продуктами, а также с алкоголем.
ИСТОЧНИК KP.RU