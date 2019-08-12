Как выбрать вкусную дыню в августе: советы эксперта

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-12T14:49:48+03:00

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Август - время урожая. Именно в этот месяц уральцы спешат полакомиться ягодами, грибами, свежим картофелем. Без сомнения, первые места в рейтинге лакомств в это время занимают арбуз и дыня.

К выбору последней нужно подходить с осторожностью. Несколько простых правил позволят выбрать вкусный и спелый плод, а также избежать неприятный последствий для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора поделились советами выбора дыни. О них пишет издание «Наша Газета».

- Дыню лучше покупать в крупном супермаркете: здесь продаются сертифицированные товары.

- Не стоит покупать дыню на обочинах трасс, так как они впитывают вредные вещества и тяжелые металлы.

- Плод должен быть целым, без пятен и трещин. Не стоит приобретать разрезанную дыню и не нужно просить резать ее при вас - в мякоть попадут бактерии, которые быстро испортят плод.

С уличных прилавков лучше дыню выбирать с особой осторожностьюФото: Михаил ФРОЛОВ

- Спелая дыня издает при щелчке глухой звук.

- При легком сдавливании хорошая дыня слегка пружинит. Если же плод напоминает твердый арбуз, значит, она не созрела.

По словам специалистов, важно не только правильно выбрать дыню, но и правильно ее съесть: нельзя оставлять в тепле разрезанный плод. Нельзя ее есть в сочетании с молочными продуктами, а также с алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU