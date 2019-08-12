2019-08-12T14:49:48+03:00
На здоровье

Как выбрать вкусную дыню в августе: советы эксперта

Спелый плод должен пружинить и издавать глухой звук при простукивании
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Дыню важно выбирать не спеша и соблюдая правилаДыню важно выбирать не спеша и соблюдая правилаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Август - время урожая. Именно в этот месяц уральцы спешат полакомиться ягодами, грибами, свежим картофелем. Без сомнения, первые места в рейтинге лакомств в это время занимают арбуз и дыня.

К выбору последней нужно подходить с осторожностью. Несколько простых правил позволят выбрать вкусный и спелый плод, а также избежать неприятный последствий для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора поделились советами выбора дыни. О них пишет издание «Наша Газета».

- Дыню лучше покупать в крупном супермаркете: здесь продаются сертифицированные товары.

- Не стоит покупать дыню на обочинах трасс, так как они впитывают вредные вещества и тяжелые металлы.

- Плод должен быть целым, без пятен и трещин. Не стоит приобретать разрезанную дыню и не нужно просить резать ее при вас - в мякоть попадут бактерии, которые быстро испортят плод.

С уличных прилавков лучше дыню выбирать с особой осторожностью Фото: Михаил ФРОЛОВ

С уличных прилавков лучше дыню выбирать с особой осторожностьюФото: Михаил ФРОЛОВ

- Спелая дыня издает при щелчке глухой звук.

- При легком сдавливании хорошая дыня слегка пружинит. Если же плод напоминает твердый арбуз, значит, она не созрела.

По словам специалистов, важно не только правильно выбрать дыню, но и правильно ее съесть: нельзя оставлять в тепле разрезанный плод. Нельзя ее есть в сочетании с молочными продуктами, а также с алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЧМ по боксу в Екатеринбурге обойдется областной казне в 30 миллионов
«Предлагали брать кредит, чтобы вложиться»: в Екатеринбурге финансовая пирамида обманула людей на 63,5 миллиона рублей
Модернизация вокзала Камышлов ведется с сохранением исторического облика здания
В Екатеринбурге на Уралмаше починят тротуар за 4 миллиона рублей
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому о необходимости вернуть безлимитный тариф в метро
Уральские спасатели получили новую технику для спасения лесов от пожаров
«Вагон без водителя летел на скорости 55 километров в час»: в Екатеринбурге из-за неуправляемого трамвая осудят 50-летнюю женщину
УБРиР повысит эффективность процесса выдачи кредитов с помощью Process Mining
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star
На Урал снова идут ливни, грозы и ураганный ветер: что делать
Уральского адвоката Бориса Искандаряна, который занимался защитой наркоторговцев, приговорили к 3,5 годам колонии