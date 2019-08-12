2019-08-12T14:53:39+03:00
Общество

10-минутный салют в честь Дня города в Екатеринбурге обойдется в 3,4 миллиона рублей

В прошлом юбилейном году на него потратили 5,1 миллионов
Маргарита МАХОНИНА
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Во время салюта зрители увидят более 100 различных фигурВо время салюта зрители увидят более 100 различных фигурФото: Алексей БУЛАТОВ
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17 августа Екатеринбург отпразднует 296-ю годовщину со дня основания города. У праздника масштабная программа, в частности в городе традиционно устроят салют на набережной у стадиона «Динамо». В сравнении с прошлым годом, когда столица Урала переживала юбилей, стоимость фейерверков снизилась с 5,1 до 2,4 миллионов рублей.

- Длительность составит 10 минут - с 22:30 до 22:40, - указана в документах, опубликованных на портале госзакупок. - За этого время зрителям покажут «Парчовую корону», «Синюю хризантему», «Цветного паука с кольцом» и другие фигуры. Общее количество - более 100 штук.

Также 946 тысяч потратят на парковый фейерверк. Он продлится еще меньше - 5 минут.

Экономят в этом году и на артистах. Так, одним из хедлайнеров главного концерта станет группа «Чайф». Общий бюджет этого мероприятия составит около 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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