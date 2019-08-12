День народов Среднего Урала-2019 в Екатеринбурге: дата, место проведения и «фишки» праздника

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-12T11:55:34+03:00

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В 2019 году традиционный праздник День народов Среднего Урала в Екатеринбурге приходится на 1 сентября. Праздник, по оценкам организаторов, соберет не меньше 30 тысяч человек.

Главные мероприятия пройдут в первый день осени с 11 до 18 часов в парке «Таганская Слобода» в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Здесь будут представлены больше 30 национальных подворий, гости смогут принять участие в интерактивных мероприятиях, а со сцены на протяжении всего дня будут выступать творческие коллективы.

- В этом году мы отмечаем праздник в 18-й раз. Раньше его посещали 10-12 тысяч человек, сейчас не меньше 30 тысяч уральцев. Это открытое городское мероприятие, которое осуществляет мечту о мире и свободе, объединяющее все 160 народов Урала, - рассказывает председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев в интервью телеканалу ОТВ.

Фарух Мирзоев рассказал о том, как в этом году пройдет праздник. Фото: личная страница Фаруха Мирзоева в Facebook

По его словам, в течение месяца на Плотинке прохожим раздавали билеты на праздник. Каждый горожанин, получивший билет, автоматически становится участником лотереи, которую проведут на празднике.

- Представители разных народов удивят нас своими «изюминками». Эта дата приходится на День независимости Вьетнама. Думаю, что и они приготовят что-то интересное, - говорит Фарух Мирзоев.

ИСТОЧНИК KP.RU