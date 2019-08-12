Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» назвала рецепт «русского счастья»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-12T10:47:07+03:00

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Звезда команды «Уральские пельмени» Юлия Михалкова обратила внимания на погоду в Свердловской области, которая этим летом редко балует солнцем жителей региона. Исходя из этого, в начале рабочей недели Михалкова вывела собственный универсальный рецепт счастья для русского человека.

- Как мало нужно для счастья русскому человеку. Солнышко, хорошую погоду и прогулку. Лето – это маленькая жизнь! А во многих регионах - очень маленькая, - написала Михалкова своим подписчикам в Instagram.

mihalkova Секрет счастья от Юлии Михалковой

Также участница команды «Уральские пельмени» посоветовала всем радоваться каждому солнечному дню.

Отметим, что уральские синоптики пообещали свердловчанам пасмурную погоду с дождями, грозами и сильным ветром с 12 по 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU