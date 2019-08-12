2019-08-12T10:17:26+03:00
Общество

В выходные дни на Урале задержали 167 нетрезвых водителей

Всего инспекторы ГИБДД зафиксировали 7000 нарушений
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В эти выходные – с 9 по 11 августа в Свердловской области прошел рейд по нетрезвым водителям. В Госавтоинспекции рассказали, что за три дня инспекторы задержали 167 человек.

– Из них 30 человек отказали от медицинского освидетельствования, а 18 сели за руль в состоянии опьянения повторно, – добавили в Управлении ГИБДД по региону. – Также мы остановили 170 человек без водительских прав, из которых 22 их ранее лишились.

Всего инспекторы ГИБДД обнаружили 7000 нарушений.

– На всех нетрезвых водителей составили административные протоколы: им грозит штраф и лишение прав, а за повторную езду в таком состоянии – наказание в виде лишения свободы от полутора до двух лет, – заключили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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