«Его вырезали автогеном»: в Екатеринбурге сотрудник ЧОП врезался в Volkswagen и Renaut

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-12T10:40:58+03:00

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Ночью в Екатеринбурге на улице Краснолесье, 76, водитель ВАЗ, обклеенной атрибутикой ЧОП «Белый лев», врезался в припаркованные Volkswagen Passat и Renaut Logan. Мужчина получил травмы.

По словам очевидцев, водиетля пришлось вырезать автогеном Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Его вырезали из машины автогеном, – пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». – Орал на всю улицу, всех жителей разбудил.

В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что водители госпитализировали.

Пользователи соцсете предположили, что водитель был пьян Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Увезли в 24 горбольницу, – добавили там. – У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом поясничного отдела позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU