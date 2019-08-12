«Так машины не стоят в пробках»: в Екатеринбурге почту из уличных ящиков начнут забирать ночью

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-12T09:44:50+03:00

Забирать корреспонденцию будут с 00:00 до 9:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге начнут забирать посылки и письма из почтовых ящиков по ночам. В филиале «Почты России» рассказали, что таким образом организация планирует сэкономить время и ускорить отправку.

– Обслуживать будут более 200 уличных ящиков: уже разработали ночные маршруты почтового транспорта. Протяженность одного маршрута составляет около 170 километров, – добавили в «Почте России». – Забирать корреспонденцию буду две машины. На это им дадут около 8-9 часов: стартовать они буду в полночь, а завершать работу в 9 часов утра.

По словам замдиректора по логистике уральского филиалы «Почты России» Сергея Волегова, после этого все собранные посылки в течение 12 часов направят на магистральные маршруты.

– Нововведение дает экономический эффект и позволяет существенно экономить на топливе. Кроме того, машины не стоят в пробках, свободно передвигаясь по городу, – заключил Волегов.

ИСТОЧНИК KP.RU