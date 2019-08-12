2019-08-12T09:13:02+03:00
Общество

Уральская экс-чиновница Ольга Глацких открыла школу художественной гимнастики

Помимо детей, в заведении будут заниматься их родители
Маргарита МАХОНИНА
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Напомним, ранее Глацких возглавляла департамент молодежной политики, в рамках которого открыла центр "Золотое сечение"Напомним, ранее Глацких возглавляла департамент молодежной политики, в рамках которого открыла центр "Золотое сечение"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких, ставшая известной за фразу «государство не просило вас рожать», которую сказала волонтерам, открыла школу художественной гимнастики для детей. Напомним, сегодня она работает замглавы ДИВСа.

– Я долго к этому шла и наконец решила открыть свою школу художественной гимнастики «Ты сможешь сам», – сообщила Глацких в Instagram. – Приглашаю всех девочек от трех лет, помните, что в любом возрасте вы можете начать работать над собой, своим телом и внутренним спортивным духом!

Она также добавила, что в занятия будут вовлекать родителей детей.

Ранее Глацких возглавляла департамент молодежной политики региона. После скандала его реорганизовали: структуру объединили с Министерством образования области. Новой организацией назначили управлять в прошлом свердловского министра образования – Юрия Биктуганова. Он же начал руководить придуманным Глацких центром «Золотое сечение», в отношении которого проходили проверки. Так, минфин региона обнаружил, что во время работы Ольги Глацких центр без должного обоснования получал деньги от ее департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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