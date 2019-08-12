Из дома только с зонтами: в Екатеринбурге прогнозируют теплую, но дождливую погоду

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-12T08:34:29+03:00

Града или сильного ветра синоптики пока не ожидают Фото: Алексей БУЛАТОВ

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После теплых выходных на Урал пришла прохладная погода. Синоптики Уралгидрометцентра прогнозируют, что дожди будут идти первую половину недели.

– При этом температура воздуха будет оставаться достаточно высокой: от 18 до 23 градусов тепла днем, от 10 до 15 градусов тепла ночью, – рассказала главный синоптик УГМС Галина Шепоренко. – Дожди будут постепенно слабеть – 15 августа не ожидаются существенные осадки.

Шепоренко также добавила, что града или сильного ветра в настоящий момент не ожидается.

Напомним, дожди почти не прекращаются с начала июня: МЧС регулярно продлевает штурмовое предупреждение. В это время спасатели рекомендуют жителям региона быть предельно острожными и соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU