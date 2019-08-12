2019-08-12T07:51:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге бизнесмену, незаконно торговавшему табаком, грозит шесть лет лишения свободы

У него изъяли полтонны табака для кальяна
Данил СВЕЧКОВ
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Свою вину мужчина признал.Свою вину мужчина признал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге скоро будут судить 23-летнего предпринимателя. Молодого человека обвиняют в том, что он незаконно купил и хранил, чтобы продавать, табак для кальяна.

- Общая масса изъятой табачной продукции составила более 560 килограмм на сумму свыше 2 миллионов рублей, - сообщают в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В 2015 году молодой человек прибыл в Екатеринбург из другого региона, где до того проживал и работал в баре кальянщиком. Вникнув в детали табачной индустрии, обвиняемый решил самостоятельно заняться торговлей соответствующими товарами.

В Екатеринбурге он организовал небольшой магазин, торгующий и табаком и сопутствующими товарами. Дело пошло. У него появилось много постоянных клиентов, а также складские помещения и магазин, торгующий оптом и в розницу.

- В апреле 2018 года в ходе проведенной оперативниками контрольной закупки в магазине обвиняемого был выявлен факт продажи табачной продукции без соответствующей маркировки специальными либо акцизными марками, - отмечают в ведомстве. - В ходе дальнейшего осмотра складских помещений, арендованных обвиняемым, было выявлено более полутонны аналогичных товаров без соответствующих акцизных марок.

Свою вину мужчина признал. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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