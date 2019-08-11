2019-08-11T19:42:24+03:00
Общество

В Ирбите установили памятную табличку уральским художникам

Ее установили в на стенах дворца культуры, который они расписывали мозаикой
Мария Трапезникова
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Фото: Музей Миши БрусиловскогоФото: Музей Миши Брусиловского
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В Ирбите Музей Миши Брусиловского вчера, 10 августа, установил мемориальную доску, посвященную двум известным уральским художникам: Миши Брусиловскому и Геннадию Мосину.

- Именно они стали авторами мозаики на стенах дворца культуры имени В. К. Костевича, выполненной в 1996 году, - сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Музей Миши Брусиловского

Фото: Музей Миши Брусиловского

Автором памятной таблички стал скульптор Андрей Чернышов. При установке присутствовали Татьяна Брусиловская, директор Ирбитского музея изобразительных искусств Василий Карпов и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Это первая мемориальная доска, посвященная художникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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