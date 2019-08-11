2019-08-11T19:18:25+03:00
Общество

Ехать разрешается: в Екатеринбурге открыли Малышевский мост

Теперь машины могут свободно по нему передвигаться
Мария Трапезникова
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Движение официально открыли по всей территории Малышевского мостаДвижение официально открыли по всей территории Малышевского мостаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, наконец, открыли Малышевский мост, ведущий на ЖБИ. Об официальном открытии на своей странице в Facebook рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.

- Досрочный подарок к дню города. Открыли движение по мосту на Малышева. Там, конечно, ещё много работы, но больше перекрытия на нем не будет! - отметил он.

Напомним, что ремонт моста начался 21 мая. С первых же дней ЖБИ встал в одну большую пробку. Всем, кому нужно было попасть в центр, приходилось выезжать за несколько часов, чтобы успеть. К приезду президента Владимира Путина первую часть дороги закончили, и мост открыли. Но после его отъезда без предупреждения закрыли вторую часть.

Первоначально дорожники планировали открыть мост 16 сентября, но после сроки были сдвинуты на 17 августа, ко Дню города. Однако удалось закончить работы даже раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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