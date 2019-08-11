2019-08-11T18:51:55+03:00
Общество

«Мутное пятно на одном глазу и нет зубов»: в Екатеринбурге пропала старушка

Она вышла из дома и до сих пор не вернулась
Мария Трапезникова
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Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге пропала 82-летняя Лукина (Курушина) Ираида Николаевна. 10 августа она вышла из дома и до сих пор не вернулась. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Особые приметы: мутное пятно на одном глазу и нет зубов.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы и серые глаза.

На момент пропажи была одета в черную болоньевую куртку, серые штаны и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении старушки, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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