«Мутное пятно на одном глазу и нет зубов»: в Екатеринбурге пропала старушка
Она вышла из дома и до сих пор не вернулась
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге пропала 82-летняя Лукина (Курушина) Ираида Николаевна. 10 августа она вышла из дома и до сих пор не вернулась. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Особые приметы: мутное пятно на одном глазу и нет зубов.
Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы и серые глаза.
На момент пропажи была одета в черную болоньевую куртку, серые штаны и черные кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении старушки, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU