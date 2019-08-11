Звезда «Уральских пельменей» в прозрачном платье ищет у подписчиков «50 оттенков эмоций»

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-11T18:20:28+03:00

Свою эмоциональность она оценила на 10 из 10

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Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала на своей страничке в Instagram фото в полупрозрачном платье. Она предложила подписчикам оценить свою эмоциональность.

- Насколько вы эмоциональны, от 1 до 10? Мне кажется, я все 10. Пятьдесят оттенков эмоций. И, знаете, мне это нравится! - написала она. - Важно уметь вовремя обуздать свои эмоции.

То самое полупрозрачное платье. Фото: Instagram Юлии Михалковой

А вот подписчики оценили свою эмоциональность на 20 и даже на 50 из предложенных 10. Напомним, что недавно артистка решила устроить фотосессию в купальнике, чтобы вдохновить подписчиков. А чуть позже раскритиковала флэшмоб «состарившихся» фото.

ИСТОЧНИК KP.RU