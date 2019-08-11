2019-08-11T16:47:59+03:00
Общество

В начале недели на Урале будет тепло и дождливо

Местами ожидаются грозы
Мария Трапезникова
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Кажется, зонтик на Урале - необходимый атрибут, не забудьте его взять, выйдя на улицуКажется, зонтик на Урале - необходимый атрибут, не забудьте его взять, выйдя на улицуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале недели в Свердловской области будет теплая, но дождливая погода. Местами пройдут грозы. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.

Так, в понедельник, 12 августа, в регионе будет облачно. Местами пройдет дожди, кое-где - грозы и град. Ночью температура опустится до +13…+18, а днем поднимется до +20…+25. Скорость ветра составит 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.

Во вторник, 13 августа, будет также облачно, местами пройдут дожди и грозы, кое-где возможен град. Ночью столбики термометра покажут +10…+15, днем до +23.

В среду, 14 августа, по области пройдут умеренные дожди и грозы. Ночью до +15, днем до +24. При грозах порывы ветра составят 15-18 м/сек.

Напомним, что МЧС продлили штормовое предупреждение еще на сутки, на 12 августа. Горожан просят быть аккуратнее и соблюдать правила безопасности при грозах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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