В Екатеринбург «сплывутся» яхсмены со всего мира

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-11T16:30:39+03:00

На Верх-Исетском пруду пройдет первенство по матчевым гонкам

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В Екатеринбурге с 11 по 18 августа пройдут матчевые гонки среди яхтсменов со всего мира. Состязания состоятся в преддверии Дня города.

- В них примут участие яхтсмены из 12 стран Америки, Евразии и Австралии. Россию на крупном спортивном международном форуме будет представлять команда шкипера Марка Абдракипова из Челябинска, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Торжественная церемония открытия состоится в понедельник, 12 августа, в 19:00. Первенство пройдет в акватории Верх-Исетского пруда на базе губернского яхт-клуба «Коматек» (улица Кирова, 40Б).

ИСТОЧНИК KP.RU