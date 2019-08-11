2019-08-11T15:57:32+03:00
Общество

В Екатеринбурге в аварии с автобусом пострадала маленькая девочка

Ее доставили в «девятку» с переломом позвонка и ушибами
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге сегодня, 11 августа, произошло ДТП в 13:30 на улице Феофанова, 2, в результате которого пострадала маленькая девочка.

- Водитель автобуса «ПАЗ» маршрута №64, двигаясь по улице Феофанова со стороны Суходольской в сторону Удельная, не обеспечил постоянный контроль за движением ТС и допустил падение пассажира в салоне автобуса, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате этого 9-летняя девочка получила ушиб мягких тканей и компрессионный перелом позвонка. С места аварии она была в срочном порядке доставлена в ДГКБ №9. Выяснилось, что автобусом управлял 32-летний водитель, его стаж составляет 13 лет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства ДТП. Для этого будут опрошены возможные очевидцы. Вместе с тем, в ГИБДД напоминают водителям о правилах дорожного движения при перевозке пассажиров. Пассажирам, в свою очередь, настоятельно рекомендуют крепко держаться за поручни или специальные подвески и передвигаться по салону только при полной остановке общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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