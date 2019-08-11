Штормовое предупреждение на Урале продлили еще на сутки

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-11T14:19:56+03:00

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Лето на Урале непредсказуемое. Синоптики продлили штормовое предупреждение по области еще на сутки, на 12 августа.

- Местами по региону ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер до 15 м/сек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Спасатели напоминают о простых правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не угодить в больницу. А в случае экстренных ситуаций сразу звонить по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU