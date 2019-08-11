«Чтоб огонь не скушал»: певица из екатеринбурга выпустила клип о пожарах в Сибири
В нем она поет от лица олененка Бэмби
Фото: страница ВРАГ во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:
Певица из Екатеринбурга выпустила клип на свою песню про пожары в Сибири. В нем она поет он лица олененка Бэмби и призывает помочь с тушением пожаров.
- Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 4 миллиона гектаров. Во время пожара сотни животных, занесённых в красную книгу, сгорели заживо. 90% лесных пожаров происходит по вине человека, - говорится в описании к клипу.
Девушка выступает в балаклаве и известна по шоу «Песни на ТНТ». Напомним, что совсем недавно на эту же тему выпустила песню екатеринбургская певица Монеточка.
Певица из Екатеринбурга записала песню о пожарах в Сибири.Видео: ВРАГ
ИСТОЧНИК KP.RU