«Чтоб огонь не скушал»: певица из екатеринбурга выпустила клип о пожарах в Сибири

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-11T14:00:23+03:00

В нем она поет от лица олененка Бэмби

Изменить размер текста: A A

Певица из Екатеринбурга выпустила клип на свою песню про пожары в Сибири. В нем она поет он лица олененка Бэмби и призывает помочь с тушением пожаров.

- Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 4 миллиона гектаров. Во время пожара сотни животных, занесённых в красную книгу, сгорели заживо. 90% лесных пожаров происходит по вине человека, - говорится в описании к клипу.

Девушка выступает в балаклаве и известна по шоу «Песни на ТНТ». Напомним, что совсем недавно на эту же тему выпустила песню екатеринбургская певица Монеточка.

Певица из Екатеринбурга записала песню о пожарах в Сибири.Видео: ВРАГ

ИСТОЧНИК KP.RU