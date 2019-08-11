Екатеринбургские художники «разбили» стену бассейна в Омске с помощью капли

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-11T13:04:33+03:00

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Художники из Екатеринбургской команды SPEKTR в рамках турне фестиваля уличного искусства «Стенограффия» приехали в Омск и нарисовали на стене каплю, разбивающую бетон. Новый арт-объект «Бетонное эхо» появился на здании бассейна «Пингвин» и продолжает «архитектурную серию», в которой работают райтеры уже третий год.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

- Команда SPEKTR изобразила радиальные волны от падающей капли воды, и теперь на Иртышской набережной можно увидеть арт-объект, задающий особую динамику окружающему пространству, - рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия». - Приглушенные тона органично сочетаются с поверхностью и формой здания, и, с определенного ракурса, эта реалистичная трехмерная иллюзия, выглядит как его часть. Так SPEKTR продолжает пополнять свою «коллекцию теней».

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Напомним, что «Стенограффия» прошла в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. В рамках фестиваля райтеры из нескольких стран преобразили стены и площади по всему городу. Однако не всем горожанам по душе пришлись работы. Громкий скандал разразился вокруг «Супрематического креста» Покраса Лампаса. Его пытались закатать в гудрон, а недавно православные активисты предложили проверить работу на экстремизм.

ИСТОЧНИК KP.RU