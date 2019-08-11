2019-08-11T11:19:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге откроется обновленное отделение ДГКБ №9

Теперь в больнице создали комфортные зоны ожидания, открытую регистратуру, улучшили отделение «неотложки»
Мария Трапезникова
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Фото: Управление здравоохранением администрации ЕкатеринбургаФото: Управление здравоохранением администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге сразу несколько отделений детской городской клинической больницы №9 откроются в обновленном формате, после ремонта. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения мэрии Екатеринбурга Денис Демидов.

- Модернизация коснулась процессов информатизации, навигации, разделения потоков пациентов, создания комфортной зоны ожидания, организации открытой регистратуры, отделения неотложной помощи и кабинета забора биоматериала, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Отметим, что в обновленном формате уже работает поликлиника №2. А к концу 2020 года планируется завершить ремонтные работы в клинико-диагностической поликлинике и педиатрических отделениях №1 и №2 поликлиники №1. Все работы по модернизации проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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