«Ушла из дома и не вернулась»: в Екатеринбурге пропала женщина

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-11T10:15:43+03:00

Последний раз ее видели 25 июля

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В Екатеринбурге пропала 40-летняя Гатауллина Венера Фазульяновна. 25 июля она ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 15 сантиметров, среднего телосложения, короткие темные волосы и карие глаза.

На момент пропажи была одета в темно-серую спортивную кофту, синие джинсы и серые с черными полосками кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU