«Тагил рулит!»: группа «Иванушки International» поздравила свердловчан с Днем города

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-11T09:37:50+03:00

Коллектив выступил с заключительным гала-концертом в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле накануне, 10 августа, прошел День города. Хэдлайнерами праздника стали легендарные «Иванушки International».

Заключительный гала-концерт состоялся в 22:00 возле РЦ «Современник». Старыми хитами горожан порадовали Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Они исполнили самые известные песни - «Тучи», «Реви», «Золотые облака».

- Ребята, от всей души поздравляю вас с Днём города. Будьте счастливы, любимы. Хорошей вам погоды круглосуточно. Тагил рулит!, – прокричал Кирилл Андреев.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним также, что уже в следующую субботу, 17 августа, День города отметит Екатеринбург. Хэдлайнерами объявлена группа Чайф. А полную программу можно посмотреть здесь.

Группа исполнила самые известные хиты..Видео: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

ИСТОЧНИК KP.RU