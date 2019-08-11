Екатеринбуржцев зовут поиграть с домашними питомцами в ЦПКиО

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-11T08:50:13+03:00

Мероприятие пройдет сегодня, 11 августа, с 13:00 до 16:00

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В ЦПКиО им. Маяковского сегодня, 11 августа, всех любителей четвероногих питомцев ждут в гости. Для них подготовлена специальная развлекательная программа «В мире животных».

- Для всех гостей парка будут работать развлекательные зоны и фото-зоны, локация «В добрые руки» и клуб собаководов «Аджилити», - рассказали в пресс-службе парка.

Семейная программа стартует в 13:00 и продлится до 16:00. А еще в это время пройдет спектакль с участием собак.

ИСТОЧНИК KP.RU