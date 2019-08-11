«Воды нет, бежать тяжело»: в Екатеринбурге во время марафона «Европа - Азия» одной из участниц стало плохо

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-11T08:35:52+03:00

На дистанции не было воды, поэтому бежать было очень трудно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге проходит марафон «Европа - Азия». Одной из участниц во время бега стало плохо. Как передает с места событий фотокорреспондент “Комсомолки”, женщина бежала дистанцию на 21 километр, ей стало плохо, скорее всего, от обезвоживания. На месте не было дежурной Скорой помощи, поэтому ее пришлось ожидать около 10 минут. Первую помощь оказали другие участники и дежурившие неподалеку полицейские.

- Воды на дистанции нет, очень жарко, бежать тяжело, - рассказала женщина “Комсомолке”.

Сейчас ее привели в чувство. Напомним, что марафон проходит в Екатеринбурге до 14:00, в связи с этим перекрывается большинство центральных улиц, а около 40 автобусов пройдут по другим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU