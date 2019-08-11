2019-08-11T08:03:54+03:00
Общество

В Екатеринбург пришла «Магия театра»

Фестиваль продлится с 11 по 18 августа
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
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В сквере у Драмтеатра завершились приготовления к фестивалю ландшафтного дизайна «Магия театра», который приурочен ко Дню города.

Теперь там можно увидеть гигантские зеленые сцены в виде театральных реквизитов - многометровые маски, кресло, гримерные зеркала. Все эти объекты характерны тем, что засаживаются живыми цветами и деревьями.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

- Организаторы этой необычной акции — Территория ландшафтных решений Green Park — вовлекают горожан во флешмоб с самого утра и «до последнего цветка». Желающие смогут оставить свой автограф на горшочке с цветами, принять участие в озеленении сцены, сделать фото на память, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Вплоть до Дня города можно подойти к домику-кубу, расположенному около зелёных сцен, и забрать своё понравившиеся фото, пообщаться со специалистами на тему ландшафтного дизайна.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Организаторы отмечают, что фестиваль приурочен к 296-летию Екатеринбурга. А 2019 год объявлен в России Годом театра, поэтому 17 августа Октябрьская площадь превратится в самую масштабную театральную сцену под открытым небом. У Театра драмы состоится VI Международный фестиваль уличных театрализованных представлений #ЛицАУлиц-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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