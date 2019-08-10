Танцы экскаваторов и мастер-классы: фоторепортаж со Дня строителя в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 21:11 2019-08-10T21:15:58+03:00

Несколько тысяч человек собрались в ЦПКиО им. Маяковского

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Сегодня Екатеринбург с размахом отметил День строителя. В ЦПКиО им. Маяковского прошли выступления на строительной технике, а также мастер-классы для детей и взрослых.

Уральцы фотографировались на троне из «Игры престолов», сделанном из пластика для окон, делали селфи в комнате с дверями в мир «Корпорации монстров» и «Алисы в Стране чудес».

Ну а под занавес праздника перед публикой выступила группа «Ласковый май». Фотокорреспондент «Комсомолки» Алексей Булатов побывал в парке и запечатлел происходящее.

Такого на стройке не увидишь, но в День строителя можно все!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трон хоть и не железный, но передает дух сериалаФото: Алексей БУЛАТОВ

Дети смогли почувствовать себя настоящими строителямиФото: Алексей БУЛАТОВ

Вот такие фигурки можно было сделать. Выглядит не хуже, чем LegoФото: Алексей БУЛАТОВ

На праздник в ЦПКиО пришли несколько тысяч человек. Мэр Высокинский также поприсутствовал, но опоздал на часФото: Алексей БУЛАТОВ

Водители кранов и экскаваторов устроили настоящее шоуФото: Алексей БУЛАТОВ

Детям было в радость лазать и прыгать по строительной технике. Когда еще будет такая возможность?Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU