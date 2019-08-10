Девушки, пострадавшие в страшной аварии на трассе Пермь - Екатеринбург, впали в кому

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-10T18:12:58+03:00

Одну из них доставили в больницу Ревды на вертолете

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Сегодня утром на трассе Екатеринбург-Пермь в лобовом столкновении погибли два водителя. По сводкам ГИБДД, водитель Lada выехал на встречную полосу при подъеме в горку и врезался в Volkswagen. За рулем отечественной легковушки был 55-летний мужчина, а Volkswagen управляла 30-летняя женщина.

Позже стало известно, что в каждой из машин находились пассажирки. Они впали в кому и были доставлены в больницу Бисерти и Ревды. Одну из них эвакуировали на вертолете.

- Пассижир Lada, женщина 1992 г.р. в состоянии комы 1 степени доставлена в Бисертскую ЦРБ, пассажир аVolkswagen, женщина 1985 г.р., на вертолете бригады центра медицины катастроф также в состоянии комы доставлена в Ревдинскую ЦРБ, - добавили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU