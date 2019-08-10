Сильные дожди, грозы, град: синоптики объявили штормовое предупреждение на Урале

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-10T15:57:41+03:00

Рассказываем, как обезопасить себя в непогоду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра в Свердловской области порывы ветра будут достигать 20 м/сек.

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Уходящая рабочая неделя закончится на Урале дождями, грозами и градом. По данным свердловского МЧС, 11 августа в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/сек.

Спасатели советуют отказаться уральцам от прогулок и отдыха на природе. Вот несколько простых советов, которые могут спасти вам жизнь:

- отмените походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды;

- в жилых домах и квартирах закройте окна и балконные двери;

- непогода способствует ухудшению видимости и осложнению дорожных условий, поэтому автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;

- двигаясь в непогоду по дорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там, на время ухудшения погоды.

Во время грозы:

- не прячьтесь под высокими деревьями (особенно отдельно стоящими). Более опасными считаются тополь, ель, сосна. Реже молния ударяет в березу и клен. Почти невероятно, чтобы гроза угодила в кустарник;

- опасно находиться около металлических конструкций, например, у железной ограды;

- выключить из сети электроприборы, не пользоваться телефоном, не прикасаться к водопроводным кранам, не стоять у открытого окна.

При возникновении происшествий звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101 или на единый номер вызова экстренных служб -112.

ИСТОЧНИК KP.RU