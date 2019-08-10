2019-08-10T15:12:45+03:00
Общество

«Жуть какая-то!»: мошенники создали фейковый сайт «Коляда-театра»

Драматург Николай Коляда намерен обращаться в полицию
Олег Галимов
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Мошенники продают билеты с наценкой в 300%Мошенники продают билеты с наценкой в 300%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный уральский драматург Николай Коляда вычислил мошенников, которые продавали несуществующие билеты на его концерты по завышенным ценам. Об этом он сообщили на своей странице в Facebook.

- Мы не имеем никакого отношения к этим людям, которые перепродают наши билеты по завышенной цене! Это не мы! Не ведитесь! Мы обращаемся сейчас в полицию! Жуть какая-то! – пишет Коляда.

Примечательно, что сайт мошенников почти не отличается от официального сайта театра. На официальном ресурсе домен «ru», а у жуликов «com».

Вот так выглядит официальный сайт театра

Вот так выглядит официальный сайт театра

По телефону указанному на фейковом сайте журналисту «КП» ответили, что никакого обмана нет.

А так - фейковый

А так - фейковый

-Билеты настоящие, просто вы обратились не в театр напрямую, а в агентство, - сообщила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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