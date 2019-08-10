«Жуть какая-то!»: мошенники создали фейковый сайт «Коляда-театра»
Известный уральский драматург Николай Коляда вычислил мошенников, которые продавали несуществующие билеты на его концерты по завышенным ценам. Об этом он сообщили на своей странице в Facebook.
- Мы не имеем никакого отношения к этим людям, которые перепродают наши билеты по завышенной цене! Это не мы! Не ведитесь! Мы обращаемся сейчас в полицию! Жуть какая-то! – пишет Коляда.
Примечательно, что сайт мошенников почти не отличается от официального сайта театра. На официальном ресурсе домен «ru», а у жуликов «com».
Вот так выглядит официальный сайт театра
По телефону указанному на фейковом сайте журналисту «КП» ответили, что никакого обмана нет.
А так - фейковый
-Билеты настоящие, просто вы обратились не в театр напрямую, а в агентство, - сообщила девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU