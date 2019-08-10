2019-08-10T12:25:48+03:00
Общество

«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, готовится к свадьбе

В мае он сделал предложение своей девушке на концерте Басты
Олег Галимов
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Недавно он освободился из колонии-поселения, где находился из-за прогулов обязательных работНедавно он освободился из колонии-поселения, где находился из-за прогулов обязательных работФото: Алексей БУЛАТОВ
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23-летний Влад Рябухин, известный на Урале больше как «очкарик», через неделю женится. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург». Сейчас он собирает справки о том, что не состоит в браке в Узбекистане т.к является гражданином этого государства и не имеет российского паспорта.

Предложение руки и сердца своей девушке Влад сделал в мае на концерте Басты. Его избранница Валерия находится в положении, пара ждет появления на свет дочки.

Влад и его девушка скоро станут родителями. Фото: соцсети

Влад и его девушка скоро станут родителями. Фото: соцсети

- Торжественной церемонии в загсе не будет. Распишемся, а потом отпразднуем с друзьями и родителями. Около 30 человек будет на празднике, - рассказывает Рябухин.

Напомним, что «очкарик» стал известен на всю страну после того, как дал отпор мажору-южанину и стал фигурантом уголовного дела. Недавно он освободился из колонии-поселения.

Журналисты «Комсомолки» навещали Влада в ИК-66.

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«Денег нет, а забирать у меня нечего»: уральскому «очкарику» начали «капать» проценты по делу об избиении мажора. У знаменитого уральского «очкарика» Владислава Рябухина новые неприятности – ему начали «капать» проценты по компенсации, которую он должен выплатить Саргису Арутюняну. Да, речь идет все о том же южанине-мажоре, пострадавшем в потасовке с Владом летом 2017 года. (подробности)

Уральского «очкарика», который дал отпор мажору, отправили в колонию. Березовский городской суд в полном объеме удовлетворил ходатайство ГУФСИН об ужесточении наказания для Владислава Рябухина, который больше известен на Урале как «очкарик». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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