«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, готовится к свадьбе

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-10T12:25:48+03:00

Недавно он освободился из колонии-поселения, где находился из-за прогулов обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае он сделал предложение своей девушке на концерте Басты

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23-летний Влад Рябухин, известный на Урале больше как «очкарик», через неделю женится. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург». Сейчас он собирает справки о том, что не состоит в браке в Узбекистане т.к является гражданином этого государства и не имеет российского паспорта.

Предложение руки и сердца своей девушке Влад сделал в мае на концерте Басты. Его избранница Валерия находится в положении, пара ждет появления на свет дочки.

Влад и его девушка скоро станут родителями. Фото: соцсети

- Торжественной церемонии в загсе не будет. Распишемся, а потом отпразднуем с друзьями и родителями. Около 30 человек будет на празднике, - рассказывает Рябухин.

Напомним, что «очкарик» стал известен на всю страну после того, как дал отпор мажору-южанину и стал фигурантом уголовного дела. Недавно он освободился из колонии-поселения.

Журналисты «Комсомолки» навещали Влада в ИК-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU