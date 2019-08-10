2019-08-10T09:43:11+03:00
Общество

До 15 лет колонии: екатеринбурженке, попавшей под следствие после покупки антидепрессантов, предъявили обвинение

Дарью Беляеву обвиняют в контрабанде наркотиков
Олег Галимов
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Девушка долгое время лечилась от депрессии. Фото: пресс-служба Кольцовской таможни / Дарья БеляеваДевушка долгое время лечилась от депрессии. Фото: пресс-служба Кольцовской таможни / Дарья Беляева
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24-летней жительнице Екатеринбурга Дарье Беляевой, которая попала под следствие после покупки за рубежом антидепрессантов, предъявили обвинение. Теперь девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

- Теперь я обвиняемая, - рассказала «КП» Дарья. – Обвинения по ч.3 статьи 229 и ч.2 статьи 228. Я по-прежнему под подпиской о невыезде.

Как ранее заявляла Дарья, она заказала из Польши препарат Elontril, который ей прописал врач. Но в России такое лекарство больше не продается. Маленькая баночка препарата с тридцатью таблетками сразу же заинтересовала Кольцовскую таможню.Была проведена экспертиза, которая выявила содержание эфедрона – наркотического вещества, которое можно вывести из данного медикамента.

Уголовное дело в отношении Дарьи вызвало резонанс. Фото: Дарья Беляева

Уголовное дело в отношении Дарьи вызвало резонанс. Фото: Дарья Беляева

- Наша линия защиты будет строиться на доказательстве того, что у Дарьи отсутствовал умысел на приобретение наркотического средства и перемещении его через таможенную границу, - рассказывает «Комсомолке» адвокат Ирина Ручко. – Она состоит на учете у психиатра и диагноз «депрессия» поставлен официально. У нее есть множество рецептов от врача, но те препараты не помогали. Позже лечащий врач рассказал, про лекарство, которое сможет ей помочь – бупропион. К сожалению, сейчас в России его нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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