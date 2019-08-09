2019-08-09T19:57:26+03:00
Общество

«Когда-то она была коммунальной квартирой»: музей истории Екатеринбурга разыгрывает ночь в Водонапорной башне на Плотинке

Победитель также получит сувенир и индивидуальную экскурсию
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-служба Музея истории ЕкатеринбургаФото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга
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Музей истории Екатеринбурга разыграет ночь в Водонапорной башне, которая стоит на Плотинке. Речь идет о пяти часах – с 21 часа вечера до 2 часов ночи.

– Это подарок к своему дню рождения и к Дню города. Мы вспомним то, чем она была за годы своего существования, – пояснил директор музея Сергей Каменских. – Когда-то она была коммунальной квартирой для трех семей – это один из самых ярких периодов бурной жизни нашей башенки.

Победителю также обещают провести индивидуальную экскурсию и подарить сувенир.

Розыгрыш состоится в воскресенье, во время фестиваля экскурсий от «Школы городских маршрутов». Участником может стать любой, купивший билет или сувенир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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