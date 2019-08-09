Уральскому предпринимателю, который продает в своем магазине домашние заготовки, пригрозил Роспотребнадзор

СЕГОДНЯ 19:14 2019-08-09T19:14:27+03:00

Он сообщил, что не намерен ссориться с ведомством

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Управление Роспотребнадзора в Свердловской области направило предостережение бизнесмену Ивану Зайченко, который начал продавать в своем магазине домашние заготовки и урожай с огородов. В ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле.

– Бизнесмен предупрежден о недопустимости нарушения обязательных требований: санитарными правилами запрещена реализация продукции домашнего приготовления. Предлагаем не допускать продажу товара без документов, которые бы подтверждали безопасность и качество, – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Зайченко написал в Facebook, что предупреждение не получал, но не намерен вступать в конфликт с ведомством.

Ранее предприниматель пытался раздавать в магазине еду с истекшим сроком годности Фото: Иван Зайченко, Facebook

– Я думал, что они против продажи консервированной продукции – ее мы сразу убрали. Также поступим со свежими овощами, фруктами, ягодами и цветами, если придет запрет, – подчеркнул он. – Я готов выполнить любое их предписание.

Напомним, ранее бизнесмен пытался бесплатно раздавать в магазине продукты с истекающим сроком годности, однако Роспотребнадзор ему помешал.

ИСТОЧНИК KP.RU