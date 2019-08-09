На Урале за получение взятки осужден бывший заместителя главы Белоярского округа

СЕГОДНЯ 18:52 2019-08-09T19:00:28+03:00

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На Урале за взятки будут судить бывшего заместителя главы Белоярского округа Сергея Прохоренко. Через посредника экс-чиновник обратился к директору фирмы, занимающейся строительством газовых котельных, с предложением заключить контракты по модернизации ЖКХ. За свои услуги чиновник должен был получить вознаграждение в размере 10 %. В том же месяце был заключен контракт на строительство котельной в селе Некрасово. Стоимость сделки превысила 9 миллионов рублей. Позже фирма получила еще несколько таких же выгодных контрактов.

- На суде государственный обвинитель доказал вину Прохоренко в получении взятки в особо крупном размере, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

За нарушение закона бывший чиновник отправится в исправительную колонию строгого режима на 8 лет 6 месяцев и заплатит штраф в 10-ти кратном размере взятки - 33 миллиона рублей. Кроме того зам главу Белоярского округа лишили права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течении двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU