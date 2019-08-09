В Екатеринбург прибыл новый генконсул Китая

СЕГОДНЯ 18:14 2019-08-09T18:20:45+03:00

Пока - в статусе временно исполняющего обязанности

Изменить размер текста: A A

Обязанности генерального консула Китая в Екатеринбурге временно будет исполнять Ши Тянцьзя. В новом статусе он успел провести встречу с секретарем свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктором Шептием. Поводом для встречи послужило давнее партнерство.

- Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин часто совершает государственные визиты в Российскую Федерацию, результатами которых стало заключение множества договоренностей. Между нашими странами заключено соглашение о стратегическом взаимодействии и партнерстве, - сказал господин Ши Тянцьзя., - цитирует Ши Тянцьзя пресс-служба свердловского отделения партии «Единая Россия».

На этом посту врио генконсула сменил Гэн Липин, которая занимала его с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU