«40 предприятий из 21 региона»: в Екатеринбурге пройдет ярмарка одежды и обуви

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-09T17:11:01+03:00

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Всероссийская «Ярмарка лёгкой промышленности, одежды, обуви и текстиля» откроется в Екатеринбурге 12 августа. Жители города смогут приобрести товары 40 предприятий из 21-го региона России. Кроме одежды, текстиля, изделий из хлопка, льна, шерсти и кожгалантереи можно будет купить дизайнерские аксессуары и товары ручной работы.

- Ярмарка проводится под патронатом Минпромторга России с 2017 года. Торговые дни были организованы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, Воронеже, Краснодаре. В этом году участники уже побывали в Перми, - рассказали в пресс-службе Екатеринбурга. - Основные цели таких выездов - продвижение продукции малых и средних предприятий лёгкой промышленности, поддержка отечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров.

Шоппинг по товарам российского производства можно будет устроить на улице Вайнера, в районе её пересечения с улицей Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU