В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» 40 автобусов изменят маршрут: время и список

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-09T17:41:26+03:00

Ограничения будут действовать до 11, 14 и 18 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также не будут ходить некоторые троллейбусы

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11 августа в Екатеринбурге пройдет пятый по счету марафон «Европа-Азия». Участники будут бежать от здания УрФУ на улице Мира до стелы Европа-Азия на Ново-Московском тракте дистанции в 3, 10, 21 и 42 километра.

Из-за этого администрация города с 7 часов утра закроет движение на центральных улицах. В частности, все виды транспорта до 11 часов утра не смогут проехать на площади 1905 года, от улицы 8 Марта до Октябрьской площади, а также:

По проспекту Ленина – от улицы Московской до площади Кирова;

По площади Кирова – от проспекта Ленина до улицы Мира;

По улице Мира – от Малышева до улицы Первомайской;

По улице Толмачева – от проспекта Ленина до улицы Царской;

По улице Царской – от Толмачева до улицы Николая Никонова;

По улице 8 Марта – от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;

Это затронет такие автобусы, как №1, 5, 10, 18, 32, 45, 17, 54, 57, 57А, 60. Изменятся маршруты частных перевозчиков под номерами: 014, 15, 018, 19, 021, 030, 033, 46, 052, 082, 53, 054, 056, 059.

Красным обозначены улицы, которые перекроют до 11 утра, синим - до 14:00, фиолетовым - до 18:00 Фото: Яндекс.Карты

Также до 14:00 часов будут закрыты следующие участки:

Улица Пирогова – от Крауля до Татищева;

Улица Татищева – от Пирогова до Репина;

Проспект Ленина – от Репина до Московской;

Улица Репина – от проспекта Ленина до улицы Металлургов;

Четная сторона улицы Металлургов – от трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург.

Из-за этого изменятся маршруты №21, 25, 28, 61, 85, 95. А также поменяют схему движения частные автобусы под номерами: 012, 016, 019, 27, 043, 045, 48, 64, 70.

Кроме того, с 00:00 до 18:00 перекроют движение по проспекту Ленина – от переулка Банковского до улицы 8 Марта, а также закроют выезд из дворов.

В этот день до 11 часов утра не будет ходить троллейбус №17.

– Также на это время закрывается движение троллейбусов от Центральной гостиницы до Посадской и Крауля, а также по Карла Либкнехта – от Центральной гостиницы до улицы Якова Свердлова, – добавили в пресс-службе администрации города. – В обоих направлениях перекроют дорогу по улице Мира – от Малышева до Первомайской.

Из-за этого поменяются маршруты троллейбусов №1, 5, 6, 9, 11 и 15. Также до 14:00 не будут ходить троллейбусы №3 и 7.

ИСТОЧНИК KP.RU