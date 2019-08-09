В Екатеринбурге в шахте лифта погиб монтажник
Трагедией обернулись ремонтные работы в шахте лифта в доме № 37 по улице Латвийской в Екатеринбурге. Как рассказали «КП» в областной прокуратуре, при проведении плановых работ оборвался трос, и кабина насмерть придавила одного из монтажников компании «ЕКБ Лифтком». Мужчина скончался на месте.
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и производственной безопасности при проведении таких работ, в том числе периодичность технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов лифтового оборудования, - прокомментировали в надзорном ведомстве.
На момент трагедии в лифте проходил ремонт Фото: СУ СКР по Свердловской области
Надзорное ведомство, а также СУ СКР по Свердловской области организовали доследственную проверку. Они опрашивают очевидцев и сотрудников компании, где работал погибший.
- Следователи установят, проводился ли инструктаж по мерам безопасности, - добавил помощник руководителя СК региона Александр Шульга. - Тело мужчины направятсудебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU