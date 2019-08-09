2019-08-09T16:41:49+03:00
Общество

На Урале впервые будут судить кальянщика

У мужчины нашли табак без маркировки
Алина СУРИНА
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На Урале впервые буду судить кальянщикаНа Урале впервые буду судить кальянщикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области впервые возбуждено уголовное дело против кальянщика. Мужчина хранил 560 килограмм табака без маркировки. Товар на 2 миллиона он собирался продавать в своем магазине.

- Молодой человек прибыл в Екатеринбург из другого региона, где проживал и работал в баре кальянщиком. Вникнув в детали табачной индустрии, он решил самостоятельно заняться торговлей. Через три года предприниматель имел развитую клиентскую базу, а также несколько складских помещений и торговую точку, - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. - В ходе проведенной контрольной закупки был выявлен факт продажи табачной продукции без соответствующей маркировки.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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