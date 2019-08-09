2019-08-09T16:43:23+03:00
Общество

"Будет Wi-fi и расписание автобусов": Остановка на Площади 1905 года станет "умной"

Ее поставят напротив ТЦ «Пассаж»
Алина СУРИНА
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Фото:GoogleMapsФото:GoogleMaps
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Остановка «Площадь 1905 года» будет перенесена за перекрёсток проспект Ленина – улица Вайнера. С 15 августа она расположится напротив ТЦ «Пассаж». На новой остановке установят интерактивную панель.

- Мультимедийная интерактивная панель позволит получать информацию о времени прибытия общественного транспорта. Кроме того, «умный» остановочный комплекс оснастят бесплатной беспроводной системой Wi-fi, отсюда всегда можно будет вызвать экстренную службу «112», - рассказывают в пресс-службе города.

На умную остановку также планируется установить камеры наблюдения для безопасности пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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